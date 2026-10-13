"Lazio prima? Sento tifosi dispiaciuti": scontro totale Di Giovambattista-Vocalelli - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Acceso scontro a Radio Radio tra Ilario Di Giovambattista, e Alessandro Vocalelli. Al centro, c'è il sentimento dei tifosi biancocelesti in quest'avvio di campionato. "Affossando la Lazio si affossa Lotito.Questa è l'equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici", le parole del direttore dell'emittente.

Pronto l'intervento delll'ex direttore del Corriere dello Sport: "Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda". E ancora la risposta di Di Giovambattista: "Quelli sono una piccolissima parte, però (...) Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì".

Lazio prima in classifica, ma c'è chi spera che perda pur di colpire Lotito? ▶️ GUARDA IL CONFRONTO COMPLETO SU YOUTUBE! LINK NEI COMMENTI @IlarioDiGiovamb lancia la spunto, Alessandro Vocalelli non ci sta: si accende il dibattito in diretta a Radio Radio – Lo Sport! #Lazio #Lotito #Gattuso #LazioMonza — Radio Radio (@RadioRadioWeb) October 13, 2026