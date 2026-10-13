"Lazio prima? Sento tifosi dispiaciuti": scontro totale Di Giovambattista-Vocalelli - VD

13.10.2026 18:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"Lazio prima? Sento tifosi dispiaciuti": scontro totale Di Giovambattista-Vocalelli - VD
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Acceso scontro a Radio Radio tra Ilario Di Giovambattista, e Alessandro Vocalelli. Al centro, c'è il sentimento dei tifosi biancocelesti in quest'avvio di campionato. "Affossando la Lazio si affossa Lotito.Questa è l'equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici", le parole del direttore dell'emittente.

Pronto l'intervento delll'ex direttore del Corriere dello Sport: "Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda". E ancora la risposta di Di Giovambattista: "Quelli sono una piccolissima parte, però (...) Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.