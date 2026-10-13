Lazio, Giordano: "Godiamoci questo momento, ci sta facendo sorridere"

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha analizzato il momento della Lazio, reduce dalla vittoria contro il Monza all'Olimpico “Noi possiamo dire qualsiasi cosa sulla tenuta della squadra ed il tema della gestione, ma poi i risultati stanno dicendo che Gattuso ha ragione. Speriamo vada sempre in questa direzione, con i pregi che superano di molto le mancanze dentro la partita. Credo che il mister stia lavorando su alcune situazioni di gioco, ma non si può avere una squadra perfetta. Godiamoci questo momento, era inaspettato e ci sta facendo sorridere".

"Quello che mi fa pensare che questo rendimento possa proseguire per tutta la stagione è l’assenza delle competizione europee. Rispetto all’anno di Baroni hai una settimana di lavoro per portare la squadra ogni domenica al top".

"Poi, c’è anche il rendimento ed il vantaggio che hai preso su alcune delle 6-7 squadre che sulla carta sono superiori. Questo ti permette di andare a Torino, per esempio, in una posizione privilegiata. Certo che, un’eventuale risultato importante a Torino, sposterebbe tanto anche a livello psicologico”.

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