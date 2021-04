Lazio - Genoa, sostituzione di Acerbi e rientri: la situazione

La Lazio ha messo alle spalle la vittoria sul Milan e puntato il Genoa. Domenica alle 12,30 andrà in scena un altro passaggio cruciale per la rimonta Champions. I biancocelesti sono usciti con il morale a mille dalla vittoria contro i rossoneri, avendo portato a 10 le vittorie consecutive in casa. In vista della sfida a Ballardini, Inzaghi dovrà sciogliere due dubbi di formazione: il sostituto dello squalificato Acerbi e il ballottaggio Lulic - Fares a sinistra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in difesa Hoedt è in netto vantaggio su Parolo. L'opzione Musacchio centrale, mai provata neanche in allenamento, non fa parte del roster. Marusic e Radu completeranno il pacchetto arretrato, mentre andrà di nuovo in scena il ballottaggio tra Lulic e Fares. Prima del Milan la scelta era ricaduta sul franco-algerino, nell'ultima il capitano è tornato in grande spolvero. Tra i convocati dovrebbe tornare Caicedo, che ieri è tornato ad allenarsi dopo i fastidi legati ancora alla fascite plantare. Ancora out Escalante, stirato al polpaccio prima del Benevento. Ci proverà per Firenze.

