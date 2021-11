Lazio, Giaccherini: "Zaccagni? Potrebbe essere la sua partita. E Luis Alberto..."

Anche l'ex calciatore e attuale opinionista a Dazn, Emanuele Giaccherini è intervenuto nel prepartita di Lokomotiv Mosca - Lazio esprimendo il suo pensiero in merito a Ciro Immobile, Mattia Zaccagni e Luis Alberto. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista biancoceleste: "Ci sono stati dei problemi extra campo, con Sarri devi andare al massimo. Lo sta capendo e quindi ora è utile alla causa e le sue doti non si discutono”

ZACCAGNI - “Sono curioso di vederlo perché potrebbe essere la sua partita. Stasera che parte dall’inizio sono convinto che farà la sua partita"

IMMOBILE – “Il polpaccio è un muscolo tosto non ti avverte ed è sensibile. Se immobile è in campo è perché è in condizioni di poter giocare tutta la partita”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Marani: "Se Sarri vuole tempo deve arrivare primo". Su Immobile...

Lazio, Bergomi: "Calendario fitto? Sarri si deve adeguare"