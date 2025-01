Lazio, Gila a Sky: "Pronti per la prossima gara! Derby? Così possiamo..."

La Lazio conclude la "fase campionato" di Europa League con una sconfitta che però non sposta nulla ai fini della qualificazione, la vetta della classifica è stata blindata così come il passaggio del turno agli ottavi. I biancocelesti attendono con ansia di conoscere chi sarà l'avversario, ci sono probabilità di un derby e in merito, ai microfoni di Sky Sport, Gila ha dichiarato: "Finiamo il girone con una sconfitta, ma siamo contenti di rimanere primi. Abbiamo fatto una competizione positiva, dobbiamo mantenere la testa sulle gare vinte e su quello che abbiamo dato. Siamo pronti per la prossima partita di Europa League, contro la squadra che sia. Pronti per l’obiettivo. Abbiamo visto le squadre che possiamo incrociare. Derby? È una bella partita, un bell’obiettivo. Sarebbe bello per noi, possiamo mostrare un livello molto alto. Giocare contro la Roma è sempre bello”.

“Ruolo? Lo rifarei, sono uno che fa quello che decide il mister. Cerco di adattarmi, è una posizione in cui si deve correre molto e un po’ ti pesa però mi sono sentito bene. La squadra oggi non ha avuto un livello alto, ma lo rifarei se la squadra ne avesse bisogno”.

