Lazio, Gila: "Allo scudetto non ci pensiamo. Il nostro obiettivo è..."

Il campionato formidabile della Lazio sta impressionando tutti, anche i giocatori stessi. A rivelarlo è lo stesso Mario Gila, intervistato da La Repubblica, a cui ha parlato anche dell'obiettivo scudetto. Queste le sue parole: "Dopo 12 giornate non mi aspettavo potessimo essere così in alto, credevo che dopo una stagione difficile i risultati sarebbero arrivati in maniera graduale, non così velocemente. Allo scudetto non ci pensiamo, è un concetto lontano; non dico che sia impossibile, ma la squadra non è stata costruita per quello". Il difensore biancoceleste, tuttavia, è convinto che la squadra possa fare bene e che l'obiettivo rimane quello di tornare in Champions League. Gila è sorpreso che le cose siano andate bene così velocemente visto che la scorsa stagione non era andata bene con due allenatori che si sono dimessi, ma tutto sembra tornato al proprio posto.