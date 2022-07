Lazio, Gila saluta il Real Madrid: messaggio sui social per l'ex club - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mario Gila saluta il Real Madrid. Il centrale spagnolo, cresciuta con la maglia delle Merengues e che questa mattina ha svolto le visite mediche con la Lazio, ha ringraziato con un post Instagram il club che lo ha valorizzato negli ultimi anni. Queste le sue parole a poche ore di distanza dalla partenza per Auronzo: "E' giunto il momento di dire addio a chi è stato la mia casa per 4 anni. Si chiude la mia prima tappa da calciatore e volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo percorso. Soprattutto la mia famiglia. Ringrazio il club per avermi formato con i valori che trasmette questo stemma e per aver creduto in me dal primo momento. È molto complicato per me andar via dal club che mi ha reso un calciatore. Inizia una nuova tappa della mia vita piena di entusiasmo e di nuove sfide. Grazie. Hala Madrid!".