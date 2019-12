Lazio, Giordano: “Il segreto è la semplicità di Inzaghi. Su Sarri…”

Bruno Giordano, attaccante tra le fila della Lazio dalle giovanili fino al 1985, è tornato a parlare della vittoria ottenuta dalla squadra di Inzaghi domenica contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato la prova delle due compagini in quel di Riyad: “Domenica ho visto una squadra, la Lazio, che sapeva quello che doveva fare e un'altra, la Juventus che si affidava solamente ai singoli e che è caduta nella trappola della squadra di Inzaghi che l'ha invitava a scoprirsi per poi colpirla negli spazi. Il segreto sta tutto nella semplicità di Inzaghi. Sul 2-1 per la Lazio ho visto nuovamente Sarri prendere appunti. Ma allora gli appunti che ha preso due settimane fa all'Olimpico che fine hanno fatto? Pensavo avesse imparato la lezione, invece è caduto nuovamente nella trappola. Sarri sta snaturando la genetica della Juventus che ha sempre portato a casa i risultati in modo operaio. Un allenatore deve rimediare nei 90', deve leggere la partita, deve agire subito e non appuntarsi le cose che non vanno per gli allenamenti”.

