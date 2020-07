Lazio, Giordano: "Immobile straordinario, poteva fare 45-50 gol"

Una stagione straordinaria quella di Ciro Immobile che ha ancora una gara per infrangere ogni record. Il bomber della Lazio con la rete segnata ieri ha raggiunto quota 35 in campionato: a -1 da Higuain e attualmente primo per la Scarpa d'Oro. L'ex biancoceleste Bruno Giordano ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Non so quanti calci di rigore fece Higuain l'anno del record, ma ha fatto la stagione perfetta. Ha molto più valore il titolo di capocannoniere che la Scarpa d'Oro. Ha fatto una stagione straordinaria, poteva fare anche 45-50 gol".

