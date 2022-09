Lazio, Giordano: “In Europa non sono permesse leziosità. E su Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

“Si fa fatica a commentare quanto è successo nuovamente ieri”. Ha esordito così Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, intervenuto per analizzare quanto accaduto ieri alla Lazio in Danimarca. L’ex biancoceleste ha poi approfondito il tema esprimendo quelli che secondo lui sono i limiti della squadra: “Quando la Lazio ha degli incontri ravvicinati ha alcuni giocatori che tre partite di fila non le reggono. Sono strutturati in questo modo, è proprio un discorso di caratteristiche fisiche e di passo, in Europa non sono permesse leziosità. Ma siamo andati un po’ oltre, è stata una gara bruttissima, una prestazione non pensabile. Ho sentito che il tracollo di ieri è stata confrontato al match con il Lens. Analogia non giusta visto che quella gara che io ho giocato finì 2-2 ai supplementari. Evidentemente Sarri non è un tecnico che riesce fino in fondo a motivare. Sapendo che è una squadra che ha questo difetto emotivo, tu allenatore devi creare situazioni che possono dare la scossa quando percepisci un calo di tensione. Ci sono dei precedenti chiari anche a Napoli. Il condottiero deve capire i momenti ed agire di conseguenza”.

