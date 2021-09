Lazio, Giordano: "Pedro e Anderson sono di livello mondiale. Su Immobile..."

La vittoria nel derby della Lazio ha certificato la forza del reparto offensivo biancoceleste. Ciro Immobile, spesso criticato per il suo mancato apporto al gioco di squadra, ha risposto con due assist al bacio e la solita partita di sacrificio. Anche Bruno Giordano ha spezzato una lancia in favore del centravanti partenopeo, spazzando via i dubbi sulla sua efficacia con il modo di giocare di Sarri: "Quando si sa giocare a calcio, lo si fa in qualsiasi modulo" ha detto l'ex attaccante in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Passando agli esterni d'attacco poi, Pedro e Felipe Anderson, Giordano li ha esaltati così: "Con la predisposizione giusta possono fare qualsiasi cosa: sono di livello mondiale. A Felipe manca solo un po' di cattiveria".