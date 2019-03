Lazio, Giordano: “Per la Champions League bisogna battere il Milan. Su Alberto Moreno…”

La Lazio si allena in assenza dei sei nazionale. I presenti a Formello stanno già preparando la prossima sfida di campionato contro l’Inter. Una partita importante per la corsa Champions, ma non fondamentale, come spiega Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: “La Lazio va in Champions se vince a Milano col Milan. Con l'Inter lo scontro diretto non si recupera, vincendo con i rossoneri invece saresti in vantaggio. Il Milan è comunque in salute, ha il miglior calendario di tutti e tra le big oltre a noi deve affrontare la Juventus".

SU ALBERTO MORENO E LAZOVIC: "Casualmente l'ho incontrato ieri a pranzo. Un bel giocatore, importante, magari arrivasse, non so dirti se la sua presenza a Roma fosse legata alla Lazio. Al Liverpool davanti ha Robertson, credo abbia avuto qualche problema fisico, spinge sulla fascia ma ha ritmi inglesi, parliamo di un calciatore che alzerebbe il livello della Lazio. Lazovic? Bravo ma credo pecchi un po' in personalità, dovrebbe segnare di più per affermarsi in maniera definitiva. Da esterno offensivo consentirebbe a Inzaghi di giocare col 4-3-3, anche lui alzerebbe il livello”.

