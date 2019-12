Lazio, Giordano: "Per vincere con la Juventus servono almeno due gol"

Il prossimo impegno sul calendario, per la Lazio, recita un nome preciso: Supercoppa italiana. Ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha espresso il suo parere: "Rispetto alla gara di campionato, il livello di forma della Juventus è più o meno lo stesso. Quando prendono gol vedo i difetti di Sarri, mentre le reti che fanno dipendono dai singoli, come accadeva con Allegri. A livello difensivo sono un po' troppo leziosi, rilassati nell'uscita con la palla, non concentrati come ci aveva abituato la Juventus in passato. La lazio per vincere la Supercoppa deve farne almeno due di gol. Ora sanno che la Lazio è una squadra in salute, rispetto alla gara di campionato le cose cambiano. Dopo che hanno preso questi tre gol avranno la concentrazione massima, come è giusto in una finale".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, PARTENZA PER LA SUPERCOPPA

