Lazio, Giordano: “Perplesso dall’interpretazione del derby, non c'è stata rabbia...”

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei , dove si è espresso sul derby della Capitale: “Non voglio credere che il motivo della brutta prestazione nel derby dipenda da un'eccessiva sufficienza. Così come non voglio credere che possa bastare aggredire la Lazio a tutto campo per non farla giocare. Evidentemente sono mancati i quattro migliori giocatori. Quando succede questo, non puoi aspettarti che la gara te la possa risolvere un gregario. E' stato merito della Roma, ma soprattutto demerito dei giocatori più tecnici, ho avuto la sensazione che non fossero in partita dal punto di vista agonistico. Mi ha lasciato perplesso l'interpretazione della partita, l'assenza di rabbia ed agonismo. Componente che hanno avuto solo i tre difensori. La Lazio ha fatto risultato senza questa componente, è stata giocato il derby come fosse una gara normale. Ci può stare lasciare l'iniziativa all'avversario, ma serve un piano alternativo e soprattutto capacità di reazione. Ci può stare, non credo possano esserci delle scorie, nel derby di andata è stata la Lazio a prendere la Roma a pallate. Correa? Per come è uscito dal campo, la sensazione della lesione è chiara”.

FORMELLO - Lazio, la ripresa senza il Tucu. Inzaghi gestisce la rosa

Lazio, Paola Turci sulla scenografia: “Quando una curva diventa arte” - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE