Lazio, Giudice Sportivo: terza sanzione per Leiva. Altri tre giocatori alla seconda

Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi all'ottava giornata di campionato. Due gli squalificati per il prossimo weekend: Bakayoko del Napoli (per doppia ammonizione) e Perin del Genoa (espulso). In casa Lazio scatta la terza sanzione per Lucas Leiva che, alla prossima ammonizione, entrerà in diffida. Gli altri giocatori ammoniti nella sfida col Crotone (Fares, Parolo e Luis Alberto) sono alla seconda sanzione.