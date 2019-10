Lazio, giudice sportivo: un biancoceleste salta il Torino. Out anche Mazzarri

Una brutta sorpresa arriva per la Lazio dal giudice sportivo. Come riporta il comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A Denis Vavro salta la partita contro il Torino di mercoledì. Dopo Fiorentina - Lazio il difensore slovacco ha beccato la squalifica di una giornata "per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione; frazione rilevata dal quarto ufficiale". Gli altri a saltare il turno infrasettimanale sono Opoku (Udinese) e Ranieri (Fiorentina) per doppia ammonizione, Magnanelli (Sassuolo) e Scozzarella (Parma) per espressioni blasfeme. Tre giornate a Ribery (Fiorentina) per aver assunto una condotta irriguardosa verso un assistente. Tra gli allenatori espulso Montella (Fiorentina) per aver rivolto al direttore di gara un'espressione intimidatoria, mentre Mazzarri (Torino) non sarà in panchina contro la Lazio per aver raggiunto la quinta ammonizione. Luis Alberto ha rimediato al Franchi la seconda ammonizione in campionato, Lulic e Parolo la terza.

LAZIO, LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A FORMELLO

LAZIO, IL TEMPO NON CANCELLA IL DOLORE: SIAMO TUTTI PAPARELLI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE