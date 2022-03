Lazio, gli stakanovisti di Sarri: Milinkovic come un supereroe

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio termina la 30° giornata di campionato con l’amaro in bocca e tanta delusione. Maurizio Sarri spera che il ko con la Roma possa essere immediatamente archiviato per proiettarsi in quel che sarà il rush finale di campionato. Prima di vedere quali saranno le prossime ultime 8 sfide bisogna analizzare come la Lazio arriverà nell’ultima fase di Serie A. Sono tante le fatiche e i sacrifici che i biancocelesti hanno fatto, per rispondere presente alle chiamate del tecnico toscano. Tra Europa League, campionato e Coppa Italia, i giocatori della Lazio non si sono mai esentati da alcun impegno, eccetto infortuni e squalifiche. Stando alla speciale classifica della top 10 relativa agli stakanovisti di Maurizio Sarri, al primo posto troviamo un super Sergej Milinkovic-Savic con il minutaggio più alto della squadra. Sono infatti 2542 i minuti disputati dal Sergente in 29 presenze. Il secondo posto vede invece Luiz Felipe a quota 2537’ in 27 presenze mentre a chiudere il podio è Ciro Immobile con 2299’ in 25 apparizioni.

LA TOP 10 – Nella classifica dei top 10, segue la scia del capitano biancoceleste, Felipe Anderson con 2296’ in tutte e 30 le giornate. Al quinto invece non poteva mancare Adam Marusic che con 2195’ minuti ha sempre aiutato la squadra anche quando in difesa la situazione non era delle migliori complici i pochi ricambi e i tanti infortuni. Segue Pedro con 2053’ minuti in 29 presenze e al settimo posto Luis Alberto con 1992’ minuti disputati. Verso la fine di questa speciale classifica Francesco Acerbi si trova all’ottavo posto con 1939’ in 22 presenze – fatale l’infortuno al flessore della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre un mese e mezzo – e Lucas Leiva al nono con 1464’ minuti in 27 apparizioni. L’ultima posizione è contesa tra i due portieri Pepe Reina e Thomas Strakosha che entrambi, in 15 presenze, hanno collezionato 1440’ minuti.