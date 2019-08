Lazio, Graziani: "Badelj? Tecnica ed esperienza, bel colpo della Fiorentina"

LAZIO, GRAZIANI SU BADELJ - Badelj è a un passo dalla Fiorentina e dal lasciare la Lazio. Il ritorno a Firenze sta per concretizzarsi, ha già lasciato il ritiro di Marienfeld in Germania. Andrà a rinforzare la rosa allenata da Montella e sta già raccogliendo consensi dagli addetti ai lavori. Tra questi anche quello di ‘Ciccio’ Graziani che a 'Radio Sportiva' ha detto la sua sul centrocampista croato: “I viola riprenderebbero uno che conosce bene l’ambiente e che ha innegabili qualità umane e tecniche. Quella alla Lazio non è stata di certo una delle avventura più felici. Riportarlo ‘a casa’ vorrebbe dire riprendere un usato sicuro: in quella posizione di campo serve uno di esperienza e dalle determinate caratteristiche. In più, lui vuole tornare e penso che sia un’operazione tutto sommato fattibile e giusta”. Si attende solamente l’ufficialità dell’operazione.

