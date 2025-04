Lazio, Gregucci spiega: "Ecco cosa non voglio vedere". E sul Taty...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei Angelo Gregucci ha parlato del ritorno dei quarti di finale di Europa League della Lazio contro il Bodo/Glimt. Per passare in semifinale, la squadra di Baroni dovrà rimontare il 2-0 in favore dei norvegesi maturato all'andata. Di seguito le sue dichiarazioni sull'importanza della partita e su alcuni singoli biancocelesti.

“Lazio-Bodo/Glimt è la gara delle gare. Una partita che definirà la stagione dei biancocelesti. La Lazio ha vinto a Bergamo e giocato un ottimo derby, la partita sbagliata è stata quella d’andata. Non vorrei vedere una Lazio isterica. Bisogna leggere la partita, la Lazio si è dimostrata matura nel derby, può essere un segnale. Poi serve precisione, quella che invece è mancata contro la Roma. Non abbiamo margine d’errore, dovremmo essere lucidi nel concretizzare. E’ una partita che chiama in causa praticamente tutti i fattori, anche quello fisico, oltre quello tecnico. La Champions tramite campionato sarebbe un’impresa colossale, ora testa all’Europa League”.

“I ragazzi devono sapere che domani sera ci sarà un intero popolo dietro di loro. Devono essere concentrati, giocare una partita senza errori. Compatti e robusti, senza gettare al vento le occasioni. Guendouzi e Rovella sono determinanti in fase di recupero, ma serve anche attenzione difensiva, oltre ai guizzi di Zaccagni. Castellanos deve fare un lavoro enorme sul fronte offensivo, spero sia in condizione per uno sforzo del genere. Queste sono le basi: attenzione dietro e recupero alto. Abbiamo visto questa squadra fare partite del genere. Taty? Nel derby bene, anche se la condizione non è ottimale. Pellegrini? Nel derby mi è piaciuto, anche se la linguaccia se la poteva risparmiare. L’atteggiamento però è stato corretto, soprattutto dopo aver preso il giallo, perché basta un attimo per cambiare una partita”.

“Contro la Roma ho visto una squadra matura. Lazzari contro il Bodo? Bisogna credere nella sensazione di Baroni, che vigila sul gruppo. Metterà quello più funzionale. Anche i calci piazzati possono diventare un fattore e la Lazio ha dimostrato la sua crescita in questo fondamentale. Ripeto, bisogna evitare la frenesia in campo. Questo è il mio punto focale. Dal Bodo non mi aspetto paura in campo. Ormai sono abituati a giocare gare pesanti”.