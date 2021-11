Lazio, Groupama rinnova come Premium Partner. Canigiani: "Coinvolgeremo i tifosi"

Groupama Assicurazioni Premium Partner della Lazio anche per la stagione 2021/22. Lo ufficializza il sito ufficiale biancoceleste, che riporta le parole di Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni: "In un momento storico particolarmente difficile e incerto, come quello che stiamo vivendo dallo scoppio della pandemia,come Assicurazione vogliamo ribadire il nostro ruolo sociale, attraverso i servizi di assistenza e protezione, ma soprattutto vogliamo essere ancora più vicini a milioni di Italiani sostenendo la loro passione e rafforzando il nostro impegno a favore di uno degli sport più amati al mondo”.

L'INTERVENTO DI CANIGIANI - Nel comunicato anche le parole di Marco Canigiani, Responsabile Marketing della SS Lazio: "Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Groupama, un gruppo assicurativo di dimensione internazionale che, ormai da più di un decennio, rinnova la fiducia nei confronti del nostro Club. Cercheremo di organizzare iniziative che possano coinvolgere i tifosi biancocelesti con l’obiettivo di consolidare sempre di più la partnership”.

COINVOLGIMENTO DEI TIFOSI - Si legge infine su sslazio.it: "Groupama Assicurazioni - che opera nel mercato assicurativo italiano con una rete di oltre 1000 Agenti e più di 800 Agenzie presenti su tutto il territorio nazionale - in linea con le nuove disposizioni di prevenzione per l’emergenza Covid-19, anche quest’anno lavorerà con le squadre alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi dei due club, in linea con i valori dell’azienda. La Compagnia sarà presente negli stadi con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi, opportunità esclusive per i propri clienti".

