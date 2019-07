Lazio, Hernanes: "Milinkovic? Tare sta facendo un grande lavoro"

È l'indiscrezione che in queste ultime ore sta facendo salire la temperatura del calciomercato, in casa Lazio: il Manchester United è pronto a fare sul serio per Milinkovic Savic. A proposito, l'ex centrocampista biancoceleste Hernanes è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il brasiliano ha commentato il rumor e ha promosso l'operato de direttore sportivo capitolino: "Igli Tare sta facendo molto bene: è da anni che acquista giocatori giusti e dopo qualche anno li rivende a buon prezzo. È normale la partenza di Milinkovic. Adesso Tare sta cercando qualche altro giocatore per rinforzare la squadra".

MILINKOVIC AL MANCHESTER: LA SITUAZIONE

HERNANES PARLA DI TARE

