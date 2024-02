Lazio, Hitzlsperger: "A Roma mi posi tante domande su di me e su..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La sua esperienza, il coraggio di non nascondersi e fare coming out gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per il mondo del calcio. L'ex difensore della Lazio e attuale d.s. dello Stoccarda, Thomas Hitzlsperger ha parlato ai microfoni di bunte.de del suo periodo in biancoceleste dentro e fuori dal campo:

"Il mio periodo alla Lazio all'inizio del 2010 è stato difficile e ho preso sempre più coscienza che i miei problemi in campo non avevano solo ragioni sportive. Quando ho capito che non avevo più bisogno di scappare da tutto ciò, allora ho solo pensato a come trattare la questione. Cosa mi passa per la testa? Mi son chiesto se dovevo parlarne pubblicamente... Cambierà il mio calcio? Giocherò meglio dopo? Peggio? Ciò che mi rassicurava era il fatto che giocavo da molti anni e con un certo successo. Presto mi sono reso conto che avevo ancora molti anni di vita davanti a me una volta terminata la mia carriera, e non volevo passare tutta la vita a nasconderlo e mantenerlo segreto. Non voglio e non lo sopporterò. E poi ho guardato avanti: come posso affrontare al meglio questa situazione? Cosa posso fare adesso per me e per gli altri?"-