Lazio, i sorteggi di Europa League: ecco come funzionano e quando si terranno

La Lazio ha chiuso da prima in classifica il proprio girone. Un successo che è giusto celebrare in casa biancoceleste, ma che con sé porta anche la possibilità di incontrare agli ottavi di finale la Roma. La squadra di Ranieri, infatti, è reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte che gli ha concesso di piazzarsi al quindicesimo posto del girone unico di Europa League e, quindi, di diventare insieme a Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto una delle potenziali avversarie della squadra di Baroni. Possibilità che resterà in piedi fino al 21 febbraio, quando l'urna di Nyon deciderà in che lato del girone verrà posizionata la Lazio. Il sorteggio di domani 31 gennaio, infatti, sarà utile solamente per svelare gli abbinamenti delle squadre che si sono qualificate ai playoff e, quindi, la prossima avversaria della Roma in Europa League.

SORTEGGI 31 GENNAIO - Avversarie playoff di Europa League;

SORTEGGI 21 FEBBRAIO - Tabellone di Europa League.