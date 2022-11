Lazio, i tifosi assalgono il profilo di Ibanez: "Laziale fracico!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Quando ci si espone anche se in modo indiretto prima di un derby il rischio è quello di finire nelle fauci dello sfottò. E' quello che è successo al difesnore della Roma Ibanez non solo per l'errore che ha spalancato le porte alla rete della Lazio ma anche per il post pubblicato questa mattina: "Siamo pronti per la battaglia di oggi". Post preso d'assalto al termine del match dai tifosi della Lazio che si sono sbizzarriti in ogni genere di commmento: "Ti aspettiamo sulla sponda giusta della capitale. Grazie Roger", "Roger sei più laziale de me", "Uno di noi... Ibanez uno di noi...." e ancora: "Grazie bello! Laziale fracico".