Lazio, i tifosi protestano sui social: "Ora che senso ha?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Meglio tardi che mai. Delle volte però è meglio mai che troppo tardi. La Lazio ha postato sui social le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post derby riguardo il presunto fallo da rigore subito da Milinkovic. L'allenatore, ai microfoni del canale tematico biancoceleste, ha spiegato che l'episodio avrebbe potuto modificare l'andamento della gara, ma il Var non ha ritenuto che Irrati dovesse rivedere l'azione: "È stata una partita che mi ha sorpreso in negativo. Il gol dopo neanche un minuto ci ha fortemente condizionati, c’è caduto un po’ il mondo addosso, abbiamo subito tutti gli eventi successivi. Non abbiamo reagito nella maniera giusta. L’unica cosa che ci poteva rimettere in partita era un episodio, poteva essere la gomitata su Milinkovic che il Var non ha chiamato. Questa squadra ha preso gol dopo un minuto e ha abbassato la testa dopo un minuto. Colpo Milinkovic? Poteva essere un episodio che ci riaccendeva. Mi dispiace per il pubblico, la nostra curva è stata ancora una volta straordinaria. So quanto tengono a questa partita, perderla così mi dispiace soprattutto per loro”.

LE PROTESTE DEI TIFOSI - I tifosi non hanno accolto bene questa mossa della società, credendo che ormai sia troppo tardi per recriminare qualcosa. Andava fatto in campo, in quel preciso istante. Hic et Nunc. Qui e ora, come direbbero i latinisti tanto cari al presidente Lotito. Così non è stato e i laziali, che hanno sostenuto la squadra fino al 90' nonostante il 3-0 sia arrivato ancor prima della fine del primo tempo, hanno lamentato nei commenti poca cattiveria agonistica da parte dei giocatori e un tempismo sbagliato da parte del club. Il post è stato visto come sconclusionato e inutile, un assist ai romanisti a tre giorni dalla conclusione della partita.