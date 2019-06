Lazio, i tifosi sognano Buffon: ma il Brescia fa l'offerta

Buffon non ha rinnovato il suo contratto con il PSG, scatenando un polverone mediatico intorno al suo futuro. Che pali proteggerà il portierone ex Juventus? La sua volontà, dopo un anno in Francia, sarebbe quella di tornare in Italia. I tifosi della Lazio sognano, in quanto la stima e l'ammirazione per Buffon è tanta. Intanto, però, l'offerta concreta arriva dal Brescia: il club vorrebbe assicurarsi le parate di uno tra i portieri più forti al mondo. Anche il Genoa potrebbe essere una suggestione per lui. Tutti sognano, l'estremo difensore prende tempo per decidere.

LAZIO, RINNOVO INZAGHI

LAZIO, PRONTO IL RINNOVO PER LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE