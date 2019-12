Lazio, il dato degli spettatori negli stadi: male la Roma, +6% per la Lazio

Con l’ultima partita di Serie A, giocata prima di Natale, si sono chiusi anche i bilanci del numero di spettatori presenti in tutti gli stadi nel 2019. Secondo quanto rilevato dal Report n. 3/2019, elaborato dall’Osservatorio Calcio Italiano, si è registrato un incremento del 6,4% di spettatori rispetto all’anno precedente. Quanto registrato al termine di quest’anno solare risulta essere il miglior dato dell’ultimo quinquennio. Per il quinto anno consecutivo l’Inter si conferma in vetta a questa speciale classifica relativa alle gare casalinghe (63.697) con un aumento del 3,7%. Medaglia d’argento per i ‘cugini’ del Milan con una media pari a 53.917 (-1,4% rispetto al dato finale della passata stagione) Ultimo gradino del podio per la Juventus, con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell’1,3%, rispetto al campionato 2018/19. Nella top 5 anche Roma e Lazio, ma la situazione delle due capitoline è ben diversa. Se, infatti, i biancocelesti vantano all’Olimpico una media di 39.375 spettatori, con un aumento del 5,9%. Segno negativo, infine, per i giallorossi: con 35.837 presenze, la Roma registra un decremento del 7,2%.

Lazio, l'ex Nanni: "C'è tanta qualità. Squadra simile a quella del '74"

FORMELLO - Lazio, ultima seduta del 2019: Cataldi a riposo, ok Berisha

TORNA LA HOMEPAGE