Lazio, il dott. Rodia: "Radu da monitorare ma siamo ottimisti"

Al termine del match vinto dalla Lazio contro il Sassuolo il medico sociale biancoceleste dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per rassicurare i tifosi sulle condizioni di Stefan Radu, che ha dato forfait a breve distanza temporale dalla partita: "Radu ha accusato un problema nella serata di ieri, una forma gastrointestinale. Abbiamo deciso di mandarlo subito a Roma per sottoporlo alle adeguate terapie. Vedremo domani come starà, speriamo di superare il prima possibile questa situazione ma siamo ottimisti".

