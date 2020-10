Lazio, il fratello di Jessica esalta Immobile con una foto speciale - FT

Rivincita, questa la parola che al meglio descrive la serata di ieri di Ciro Immobile. Una rete e un assist contro la sua ex squadra e anche contro il suo passato, quello più buio fatto di critiche e di ambienti in cui non ci si è trovati bene. La stampa tedesca ai tempi ne scrisse di ogni sul bomber biancoceleste considerato addirittura il "peggior acquisto del Borussia Dortmund". Ieri il numero 17 ha risposto nel modo migliore: battendoli sul campo e non è un caso che il fratello di Jessica, la moglie di Ciro, Luca Melena nella sua esultanza social abbia usato proprio una vecchia foto di Immobile con la maglia del Dortmund. Serata perfetta, "venedetta" servita.

