Lazio, il gol di Arnautovic scatena la rabbia dei tifosi: "Un altro furto..."

La Lazio saluta la Coppa Italia con il ko subito per mano dell'Inter che si è imposta per 2-0 con la prima rete, segnata da Arnautovic, che ha mandato su tutte le furie i tifosi biancocelesti. Nell'azione del gol de Vrij è infatti in fuorigioco e di fatto il difensore neazzurri disturba la visuale di Mandas costretto a spostarsi per vedere la palla. Una rete da annullare ma non per Fabbri e il Var che non è intervenuto per richiamare l'arbitro.

Al termine della sfida la rabbia dei tifosi biancocelesti è esplosa sui social: "Arbitraggio in malafede. S’è capito già quando ha dato il giallo per simulazione a Isaksen", "Il calcio in Italia non è credibile", "Un'altra partita rubata da episodi clamorosi, un'altra occasione sprecata da parte della società di tirare fuori gli attributi" e ancora: "Ciao ragazzi, sarà il tredicesimo furto subito quest'anno, non dico di prostare in maniera vibrante o di scrivere lettere alle istituzioni ma almeno accennare qualcosa nelle interviste post partita sarebbe possibile?".

Questi alcuni dei commenti apparsi sui social da parte dei supporter biancocelesti per l'ennesimo episodio a sfavore della Lazio in questa stagione.

