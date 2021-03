Lazio, il messaggio di Pancaro per Veron: "Tanti auguri fratello!" - FOTO

Giornata speciale oggi per l'ex biancoceleste Juan Sebastian Veron che spegne 46 candeline. Tantissimi i messaggi che sono arrivati all'indirizzo dell'argentino, uno dei calciatori più amati della storia della Lazio e non solo. Tra i tanti anche il messaggio di Giuseppe Pancaro che in un post Instagram ha scritto: "Tanti auguri fratello!".

