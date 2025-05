Lazio, il popolo invoca il nome di Sarri. Già da domenica sui social...

Da suggestione a indiscrezione, fino ad arrivare a una vera e propria notizia. Sarri e la Lazio, i due protagonisti di una storia che avrebbe meritato un epilogo diverso, potrebbero tornare a far parte della stessa famiglia. Già dopo la sconfitta casalinga di domenica sera contro il Lecce, in mezzo alla rabbia dei tifosi e in un clima turbolento causato dalla mancata qualificazione alle coppe europee, qualcosa si percepiva nell'aria e si manifestava sui social.

Il dissenso dei tifosi verso gli ultimi mesi della gestione Baroni si è manifestata sui social con video e foto che richiamavano la figura di Sarri. Video editati con sottofondi malinconici, nel ricordo di un recente passato che ha fatto sognare il tifoso biancoceleste; foto di Sarri insieme ai tifosi in ritiro; vecchie dichiarazioni d'amore del tecnico toscano verso ambiente, storia, simbolo biancoceleste. Il popolo invoca da giorni il nome di Maurizio Sarri, la sua figura impazza sui social e si sta manifestando nelle ultime ore come una possibilità concreta. La società deve ancora incontrarsi con Baroni e intanto riflette sul futuro, così come Sarri. Il tifoso aspetta (e spera).

