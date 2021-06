Lazio, il tam-tam social tra entusiasmo e preoccupazione: per i tifosi c'è solo Sarri

Sono ore di fermento in casa Lazio dove il discorso allenatore, e in particolare l'eventuale approdo di Maurizio Sarri dopo l'addio di Simone Inzaghi, sta tenendo banco. I tifosi sono ansiosi che compaia finalmente la "sigaretta" decisiva sui profili social del club. Sarebbe l'annuncio, l'ufficialità. Ecco allora che Twitter diventa il luogo prediletto per avere notizie. Informazioni alcune volte positive, ed è in quel momento che l'entusiasmo è dilagante. E altre che, al contrario, fanno crescere la preoccupazione. La certezza, nel bel mezzo di un'operazione lunga e complicata, è la volontà dei laziali. Nella loro mente c'è solo Sarri. Basta dare un'occhiata, anche veloce, ai commenti che stanno letteralmente invadendo i social. La voglia di vedere il "Comandante" sulla panchina biancoceleste è talmente alta che altri nomi non vengono neanche presi in considerazione. Le ultime candidature di Iachini e Pirlo, nonostante la precisazione che si trattasse di un normale "piano B", sono stati respinte con forza.

IL "SÌ" DEI TIFOSI - Appostamenti a Formello, vere e proprie "petizioni" sui social e un estenuante tam-tam alla disperata ricerca delle ultime notizie. Sono stati compiuti troppi passi avanti per pensare di poterne fare qualcuno indietro. La Lazio vuole Sarri, ha puntato tutto su di lui nonostante cifre più alte del previsteoe il destino di una vera rivoluzione all'interno della rosa. I tifosi vogliono Sarri. L'unico, tra i nomi accostati al club, che abbia smosso cuore e fantasia. Inutile predicare calma o pazienza: l'attesa è frenetica e il livello di ansia altissimo. Tra entusiasmo e preoccupazione, il "sì" dei tifosi è arrivato forte e chiaro.

Pubblicato il 6/06

