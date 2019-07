Lazio, il video promo della nuova maglia: confermate le indiscrezioni

Era già trapelata nelle passate settimane, esattamente come era successo per la prima maglia celeste. Una foto rubata e circolata sul web, infatti, aveva già anticipato quella che sarebbe stata la seconda casacca della Lazio: bianca e attraversata da due bande verticali (una azzurra e una blu) sul lato sinistro. Ora la conferma arriva direttamente dalla pagina Facebook della società in un video promo. La maglia away della Lazio sarà presentata stasera in piazza Santa Giustina ad Auronzo di Cadore, l'attesa è quasi finita.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO PROMO DELLA MAGLIA

LAZIO, LA CONFERENZA DI LULIC

TORNA ALLA HOMEPAGE