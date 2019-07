RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - Presentazione squadra: tutto pronto in piazza Santa Giustina

Ad Auronzo di Cadore è tutto pronto per un'altra serata dedicata interamente alla Lazio. Anche Arturo Diaconale, il portavoce del club, ha raggiunto la squadra per l'occasione. Alle ore 21:00 Inzaghi e i suoi ragazzi saliranno sul palco allestito in piazza Santa Giustina per sfilare davanti ai residenti e ai tifosi biancocelesti. Lo scenario è davvero suggestivo: la piazza affaccia sul lago di Santa Caterina e il tempo quest'oggi è stato davvero clemente. La temperatura è alta e in cielo ci sono solo poche nuvole: niente di scontato all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Condizioni davvero ottime per godersi ciò che la Lazio ha in serbo per il suo pubblico: la presentazione della squadra e della seconda maglia della stagione 2019-2020.

LAZIO, LULIC IN CONFERENZA

CALCIOMERCATO LAZIO, PER SZOBOSZLAI BALLANO 5 MILIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE