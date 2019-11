Lazio, Immobile a pesca... con la Leotta: Ciro presto in tv - FOTO

Cosa ci fanno il centravanti della Lazio Ciro Immobile e Diletta Leotta al Lago di Vico? La risposta è semplice, un'intervista nel format realizzato dalla conduttrice di DAZN "Linea Diletta", dove la Leotta intervista personaggi del mondo del calcio lontano dai campi. La location? Il resort “La bella Venere” di Caprarola. Il tutto è stato documentato proprio dalla Leotta attraverso una storia di Instagram: "Ciao amici. Oggi vado a pescare e mi accompagna un pescatore molto speciale”, questo è l'inizio di un divertente siparietto che vede i due con delle canne da pesca in mano su un pontile. Ora non resta che mettersi comodi e vedere l'intervista che andrà in onda i primi di dicembre.

