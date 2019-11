Sassuolo - Lazio, probabili formazioni: Leiva in regia, Correa con Immobile

Serie A Tim, 13^ giornata

Mapei Stadium di Reggio Emilia - Domenica 24 novembre 2019, ore 15:00

La Lazio affronterà il Sassuolo per preservare un meritato terzo posto. Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2 per sfidare la formazione di De Zerbi. Radu ha risolto il problema muscolare che lo ha costretto a non giocare con il Lecce. Si è rivisto sul campo per un allenamento differenziato, oggi dovrebbe tornare definitivamente in gruppo. Possibile che riesca a trovare un posto in difesa al fianco di Acerbi e Luiz Felipe (quest’ultimo potrebbe essere in ballottaggio con Patric). In cabina di regia non dovrebbe mancare Leiva: il brasiliano ha sfruttato la sosta per risolvere qualche acciacco. Immobile guiderà l’attacco, sostenuto da Correa. Caicedo pronto a subentrare, eventualmente, dalla panchina. Da monitorare la situazione relativa a Marusic: non verranno forzati i tempi di recupero e quindi potrebbe non essere disponibile per la gara di domenica.

Probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Defrel, Caputo, Boga. A disp. Russo, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Ferrari G, Bourabia, Traorè, Magnanelli, Mazzitelli, Duncan, Raspadori. All. Roberto De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Berardi, Chiriches, Pegolo

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Lukaku, Vavro, Patric, Parolo, Jony, Berisha, Cataldi, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Marusic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Parolo

