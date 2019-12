Lazio, Immobile brama un altro scettro e sfida Dybala: può esistere un solo Re

Quello della Serie A proprio non gli basta, e non è un capriccio. Anche perché, per quanto impressi nella storia, i titoli di capocannoniere del campionato non donano alcun primato assoluto (che è di Piola, miglior marcatore della storia della Serie A). Immobile invece potrebbe diventare il calciatore ad aver timbrato più volte il cartellino in Supercoppa Italiana. Finora ne ha giocata una, ma di gol ne ha realizzati due. La doppietta con la quale la Lazio - insieme al tap-in di Murgia -, ha fatto sua l'ultima Supercoppa proprio a danni dalla Juventus. Impossibile dimenticarlo. Per ora, nella competizione, lo superano solamente Del Piero, Eto'o, Shevchenko, Tevez e Paulo Dybala, tutti a quota 3. Con la Joya si prevede dunque una sfida nella sfida per lo scettro di Re di Supercoppa. Tra l'altro, Immobile è anche il miglior marcatore biancoceleste nella storia del torneo. A pari merito con lui c'è solo Claudio Lopez, autore di una doppietta nella Supercoppa 2000 (4-3 all'Inter, ndr). Un solo gol invece per: Nedved, Conceicao, Mihajlovic, Stankovic, Matuzalem, Rocchi e Murgia.

