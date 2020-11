Lazio, Immobile di nuovo capocannoniere? Ecco cosa ne pensano i bookmakers

Con la frustrazione delle ultime settimane che dovrà tramutarsi in carburante, Ciro Immobile punta il Crotone ed è pronto per il suo personalissimo riscatto. Simone Inzaghi spera di riavere il suo bomber in tempo per la gara di rientro dalla sosta contro i calabresi, che Ciro ha già colpito quattro volte in cinque incroci in carriera, ed è pronto a tornare a giocare e a segnare per la sua Lazio. Sono state tre, tra campionato e Champions, le partite che il centravanti ha dovuto saltare nelle ultime settimane, in un periodo in cui in casa Lazio è successo un po' di tutto. Nulla meglio dei gol di Immobile per tornare alla normalità, e possibilmente alla vittoria, dopo che il pari in extremis di Caicedo contro la Juventus ha sì prolungato la serie positiva biancoceleste ma non ha ancora rimesso in piedi una classifica che in questo momento vede la squadra di Inzaghi al nono posto, seppur a soli 3 punti dalla Roma quarta, in un campionato dall'inizio più che mai incerto ed equilibrato che per ora ha aspettato la Lazio come la Lazio ha aspettato Immobile.

Immobile ancora capocannoniere? Ecco cosa ne pensano i bookmakers

Non si può dire lo stesso della classifica marcatori, in cui il re del gol del calcio italiano, fermo per ora al bottino di tre centri in stagione, insegue uno scatenato Zlatan Ibrahimovic scappato già a più cinque. Lo svedese tuttavia non è in questo momento il favorito per i bookmakers, che quotano mediamente a 2.75 il trionfo di Cristiano Ronaldo che insegue l'attaccante del Milan a meno 2. Un Ibrahimovic capocannoniere vale mediamente 4 volte la posta, mentre il terzo gradino del podio dei favoriti se lo prende l'interista Lukaku, il cui trionfo è "bancato" a quota 5.50. Prima di Immobile, anche il suo grande amico ed eterno rivale d'azzurro Andrea Belotti, che ha segnato finora gli stessi 6 gol con due rigori di CR7. L'exploit del capitano granata vale 9 volte la posta.

Classifica marcatori Serie A

- Ibrahimovic 8

- Belotti, Cristiano Ronaldo 6

- Simeone, João Pedro, Lukaku R., Caputo 5

- Lautaro Martínez, Castrovilli, Lozano, Veretout, Muriel, Soriano, Gómez, Quagliarella 4

- Immobile (e altri 8) 3

LA QUOTA - Quanto vale dunque una nuova impresa di 'Ciro il Grande'? Nonostante il ritardo in classifica, il cecchino di Torre Annunziata è ancora il quinto favorito alla corsa al titolo di capocannoniere, seppure le quote dei bookies gli lasciano razionalmente poche chance di riuscire nuovamente nell'impossibile. Un Immobile capocannoniere infatti, vale attualmente 11 volte la posta. Difficile pensare che Ciro possa smentire l'opinione dei bookies, ma la domanda vera è chi, dopo quanto accaduto negli ultimi anni, avrebbe il coraggio di scommettere contro di lui?

Pubblicato il 13/11 alle 11.40