Lazio, Immobile è il più premiato dalla Lega Serie A come MVP

Ciro Immobile è sicuramente uno dei beniamini di questa Lazio. Nonostante una stagione più difficile rispetto a quella passata, l'attaccante partenopeo non ha mai riportato una maglia asciutta nello spogliatoio. Sudore e fatica per la causa biancoceleste. Sono 46 le partite disputate tra campionato, Europa League e Coppa Italia, con 19 gol siglati e 12 assist. Insomma, sempre uno dei protagonisti indiscussi. Infatti, è stato proprio il giocatore della Lazio il più volte premiato dalla Lega Calcio come Most Valuable Player: per ben 13 volte è stato MVP del report consueto stilato dalla Lega Serie A al termine delle partite giocate.

