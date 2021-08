Lazio, Immobile eredita la fascia da Lulic: contro il Twente è titolare e capitano!

Si sta giocando in questi minuti la sfida amichevole tra Twente e Lazio. Si tratta della seconda giocata dalla squadra di Maurizio Sarri nell'ultima parte della preparazione pre-campionato. Giorni, quelli trascorsi a Marienfeld, in cui il tecnico ha potuto contare anche su Ciro Immobile, che aveva saltato il ritiro di Auronzo per gli impegni con l'Italia. E se contro il Meppen l'allenatore ha fatto partire il bomber biancoceleste dalla panchina, contro gli olandesi ha deciso di lanciarlo dall'inizio. La prima notizia del match arriva dalla fascia di capitano, lasciata libera da Lulic e indossata da Ciro. Sia Immobile che Milinkovic erano in lizza per prendere il posto del bosniaco all'interno dello spogliatoio, ma poi i dubbi sono stati sciolti e la scelta è stata ufficializzata.

