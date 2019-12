Lazio, Immobile goleador da trasferta: solo Ibrahimovic come lui in Serie A - FOTO

Con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A il campionato italiano si fa ancora più avvincente, o almeno così sperano i tifosi del Milan. Seppur con 38 primavere sulle spalle, lo svedese ex Manchester United e Barcellona è ancora in grado di fare la differenza e soprattutto in grado di segnare valanghe di gol, tanto che terminò il suo ultimo anno in Italia nella stagione 2011/2012 con il titolo di capocannoniere: 28 le reti segnate. E non solo, perché più della metà di quei gol - 16 per la precisione - furono messi a segno in trasferta: a riportarlo il noto portale di dati sportivi Opta. Mai nessuno come lui in novant'anni di Serie A in un singolo campionato. O almeno sino alla stagione 2017/2018, quando anche Ciro Immobile (capocannoniere assieme a Icardi con 29 gol) segnò con la maglia della Lazio altrettanti gol - sempre 16 - lontano dalle mura amiche dello Stadio Olimpico. Ibrahimovic è tornato, Immobile è lì che lo aspetta. Che il duello possa ripetersi di nuovo e magari consegnare definitivamente a uno dei due il trono di miglior goleador in trasferta del campionato italiano?

