Lazio, Immobile in gondola a Venezia. E Jessica apprezza... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dalla Sardegna... a Venezia. Ciro Immobile si gode le meritate vacanze, ma non smette di ricevere riconoscimenti al termine di un'altra stagione che l'ha visto protagonista. Domani, in occasione della Biennale di Venezia, infatti, gli verrà consegnato il Leone d'Oro per meriti sportivi. Il bomber della Lazio ne ha approfittato per fare un giro per la città e nell'immancabile gondola. La moglie Jessica ha condiviso su Instagram la foto che ritrae il biancoceleste nella tipica imbarcazione veneziana, per poi aggiungere: "Che bello mio marito".

