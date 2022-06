Lazio, Immobile in Sardegna con tutta la famiglia: il post social fa il pieno di like! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la stagione con la Lazio, Ciro Immobile si sta "ricaricando" in Sardegna. L'attaccante sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la moglie Jessica - in attesa del loro quarto figlio - e con gli altri tre bimbi della coppia. Ma insieme a loro, come mostra l'immagine condivisa da Immobile su Instagram, ci sono sia i genitori di Ciro che quelli della moglie. Lo scatto ha fatto immediatamente il pieno di like. "Famiglia", la breve didascalia scelta per accompagnare la foto. Scatto "di famiglia" anche per Manuel Lazzari, sui social con la compagna Diletta e la piccola Sofia.

