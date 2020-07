Lazio, Immobile raggiunge la Champions a suon di gol: i numeri da urlo

Grazie ai suoi attuali 31 gol in stagione, Immobile ha influito notevolmente sul raggiungimento dell'obiettivo stagionale della squadra. Il bomber della Lazio è ad un passo dal raggiungere Lewandoski per la Scarpa d'Oro ed è attualmente primo da solo nella classifica capocannonieri della Serie A. Questi però non sono gli unici traguardi raggiunti del numero 17 laziale.

IN SERIE A - Nella classifica all-time del campionato italiano, con la rete di ieri, Immobile ha raggiunto al 40esimo posto due colonne come Pascutti e Graziani a quota 130. Del totale, 98 sono stati segnati con l'aquila sul petto (il 75%). L'attaccante ha anche raggiunto le 100 vittorie in campionato (77 con i capitolini, 15 con il Torino, 6 con il Genoa e 2 con la Juventus).

CON LA LAZIO - King Ciro sta scalando anche la classifica dei capocannonieri laziali: la rete di ieri sera lo ha aiutato a raggiungere 120 marcature, a - 2 dall'olimpo biancoceleste insieme a Chinaglia (122 gol), Signori (127 gol), Piola (149 gol). Ciro e Long John sono pari anche per reti segnate in campionato con la Lazio: entrambi 98, ma a breve ci potrebbe essere il sorpasso. Finalmente la Lazio ha di nuovo un re capace di fare impazzire il suo popolo a suon di gol.