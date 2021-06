Lazio, Immobile rapper per una sera: la performance con Clementino - VIDEO

Ciro Immobile rapper per una sera. L'attaccante della Lazio, che sta lavorando in questi giorni agli ordini del ct della Nazionale Roberto Mancini, ha approfittato di "Notti Azzurre", il programma in onda su Rai 1 e condotto da Amadeus, per dedicarsi all'altra sua passione oltre il calcio, il canto. Chiamato al centro del palco insieme a Insigne, Donnarumma e Clementino, il bomber d'Europa ha intonato "Cos cos cos", il successo del rapper napoletano. Di seguito, una parte della performance:

Nazionale, Acerbi campione di solidarietà: "Impariamo dai bambini, hanno una forza illimitata"

Immobile e il siparietto con Belotti: "Lo faccio dormire sempre con la finestra aperta"

TORNA ALLA HOMEPAGE