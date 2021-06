Immobile e il siparietto con Belotti: "Lo faccio dormire sempre con la finestra aperta"

Solo dieci giorni separano la Nazionale dall'esordio ai prossimi Europei che prenderanno il via l'11 giugno proprio con il match dello stadio Olimpico degli azzurri contro la Turchia. Questa sera su Rai 1 una serata completamente dedicata all'Italia e non poteva mancare anche un simpatico siparietto tra le due punte di diamante di Mancini: Ciro Immobile e il Gallo Belotti. I due sono amici oltre che ex compagni di squadra e durante i ritiri della Nazionale dormono sempre in camera insieme anche se non è tutto rosa e fiori. L'attaccante della Lazio soffre molto il caldo e spesso costringe il compagno a dormire con la finestra aperta: "Belotti a volte è anche più lento di mia moglie. Quando dormiamo in camera insieme sempre lascio la finestra aperta, soffro il caldo". "Lui ha il letto vicino la finestra anche in inverno la apre con meno tre gradi", ha continuato Belotti. "Una volta ho fatto dormire in Germania mia moglie con la finestra aperta e prima di arrivare in ritiro ho chiesto al team manager se l’aria condizionata funzionava in camera (ride, ndr)" ha chiuso Immobile.

Lazio, Negro felice per Signori: "Capitano mio capitano" - FOTO

Inzaghi - Inter, La Repubblica: "Risolti problemi con Lotito, giovedì l'annuncio"

TORNA ALLA HOMEPAGE