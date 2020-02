Lazio, Immobile re della domenica: Ciro batte Djokovic e Brignone

Ciro Immobile non si ferma. Il bomber biancoceleste è stato protagonista di una gara fenomenale contro la Spal, con due reti da assoluto protagonista ha trascinato la sua Lazio al successo. Il centravanti è in assoluto l'uomo copertina di una squadra che non smette di volare e far sognare. La punta di Torre Annunziata è salito a quota 25 nella classifica marcatori e adesso punta il record di 36 stabilito da Higuain. L'attaccante è stato incoronato anche da Il Tirreno che ha dato i voti agli sportivi del weekend. Ciro ha ottenuto un dieci e "sta trascinando la Lazio verso vette imprevedibili". Immobile precede Novak Djokovic, che ieri ha vinto gli Australian Open e il 17 Slam della sua sfavillante carriera. Il serbo ottiene un nove. Al terzo posto con un rotondo 8 c'è Federica Brignone. La sciatrice italiana ha vinto ieri il SuperG a Rosa Khutor e davanti alla compagna di squadra Sofia Goggia. Mettersi alle spalle due mostri sacri come loro due fa capire cosa sta facendo Ciro Immobile. Chapeau.

