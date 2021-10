Lazio, Immobile ricarica le batterie in vista di Bergamo - FOTO

La Lazio torna a vincere grazie alla rete segnata da Pedro contro la Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri però è già al lavoro in vista del prossimo importantissimo impegno: sabato alle 15:00 infatti ci sarà la sfida contro l'Atalanta di Gasperini, un impegno tutt'altro che facile. Le gare ravvicinate certamente non aiutano nel recupero fisico dei calciatori che quindi in questi pochi giorni fanno il possibile per ricaricare le batterie. Così ha fatto nella giornata oggi Ciro Immobile con una seduta rigenerante di crioterapia. Il bomber della Lazio vuole farsi trovare pronto, del resto c'è il record di Piola ancora da raggiungere.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pedro, qualità e concretezza al servizio di Sarri: lo spagnolo è una garanzia

Lazio, Immobile omaggia Pedro a ritmo di Raffaella Carrà - FOTO