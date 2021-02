Lazio, Immobile sempre alla PlayStation, Jessica si lamenta: "Colpa mia" - FT

Continua sui social il racconto della storia d'amore tra Ciro Immobile e Jessica Melena. L'attaccante della Lazio e sua moglie sono molto presenti su Instagram e non mancano mai di raccontare le loro avventure alla "Sandra e Raimondo". Questa volta il protagonista della vicenda è il bomber di Torre Annunziata. La moglie gli ha regalato un accessorio per la PlayStation 5 che gli consente di giocare anche in viaggio, ma poi lei stessa si è lamentata attraverso una Instagram Story perché King Ciro sarebbe troppo attivo sulla consolle: "E pure io che ti faccio certi regali boh". Immobile difficilmente si stufa di una cosa quando ci si affeziona: in campo è attaccato alla maglia biancoceleste, a casa lo è al joystick.